"الشورى" يطالب بالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية

طالب مجلس الشورى اليوم الهيئة العامة للتجارة الخارجية تبني خطة عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا على التجارة الخارجية للمملكة.

وقال المجلس خلال مناقسته التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440 - 1441 أن عليها دراسة جدوى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة.

وبين "الشورى" أن على "التجارة الخارجية" التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات وتذليل عقبات التصدير ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه.

وأضاف أن عليها العمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية.

كما طالبها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة.

وأكد على أهمية تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية.