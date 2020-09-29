الإمارات : سنطلق مستكشف للقمر سيهبط على سطحه في 2024

أعلنت الإمارات إطلاق مشروع جديد لاستكشاف القمر سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بحسب "وام" : أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمنا بباني نهضة دبي والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة. حيث ستكون الإمارات الدولة الرابعة عالميا التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربيا

وأوضح أن المستكشف القمري سيرسل بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محليا وعالميا