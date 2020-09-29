الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية .. عمليات بيع تمحو مكاسب خفض الفائدة

تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو والجنيه الاسترليني أمس، في ظل مخاوف من تزايد تدخل تركيا في الصراع المتفاقم سريعا في القوقاز، ذلك على الرغم من الرفع المفاجئ لسعر الفائدة الأسبوع الماضي بهدف دعم العملة.

وبحسب "رويترز"، انخفضت الليرة التركية 1.6 في المائة وكانت على مسار يؤدي إلى أسوأ يوم لها منذ أوائل آب (أغسطس)، عندما بدأت أحدث موجة بيع في إلحاق الضرر بالعملة التي فقدت نصف قيمتها في أقل من ثلاثة أعوام.

ومحا البيع ارتفاعا تحقق أواخر الأسبوع الماضي، عندما رفع البنك المركزي التركي على نحو لم يكن متوقعا أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 10.25 في المائة.

لكن محللين رحبوا بمحور السياسة النقدية وقالوا "إن العملة تعرضت لضغوط جديدة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أسوأ اشتباك بينهما منذ 2016"، وقالت تركيا "إنها تدعم أذربيجان".

وبلغت العملة 9.0780 مقابل اليورو و10.0557 أمام الاسترليني بحلول الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش.

وتلقت الليرة ضربة أيضا من تعزز الدولار، وجرى تداولها قرب أدنى مستوى قياسي لها أمام العملة الأمريكية عند 7.7940.

وجري تداول الدولار قرب ذروة شهرين مقابل سلة من العملات أمس، فيما استمرت الشكوك حيال التعافي الاقتصادي قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وأسهم تعافي الأسهم الأمريكية الجمعة الماضي في الحد من صعود الدولار الذي يعد ملاذا آمنا، لكن مؤشرات على تباطؤ تعاف وليد من الجائحة والضبابية السياسية أبقت على حذر المستثمرين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530، وكان قد سجل أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل نيسان (أبريل).

وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 105.36 ين، وسجل اليورو 1.1626 دولار بعدما هبط إلى 1.16125 دولار يوم الجمعة وهو أقل مستوى في شهرين، وسجل الجنيه الاسترليني 1.2797 مرتفعا من أقل مستوى في شهرين الذي بلغه الأربعاء الماضي عند 1.2676 دولار.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة اليوم.

وقال كيوسوكي سوزوكي مدير الصرف الأجنبي لدى "سوسيتيه جنرال" "قليلون من سيحاولون المراهنة على نتيجة الانتخابات. سينتظرون على الأقل حتى المناظرة التلفزيونية".

وهوى الروبل الروسي أمس إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر أمام الدولار، وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 1.2 في المائة أمام الدولار عند 79.13 بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من نيسان (أبريل).

وهبطت العملة الروسية 1.6 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو مسجلة مستويات لم تشهدها منذ كانون الثاني (يناير) 2016.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجو بايدن منافسه الديمقراطي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1861.13 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في "أكسي كورب"، "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار". وتابع "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية، حيث ستكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية، في حين كسب البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 852.21 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.