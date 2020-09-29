12.38 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال أغسطس .. نمت 24.8 %

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي 24.8 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 12.38 مليار ريال ( 3.3 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 9.92 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019، لترتفع بنحو 2.46 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه على الرغم من نمو تحويلات شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، إلا أن معدل النمو تباطأ، مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث نمت في يونيو 60.2 في المائة و32.7 في المائة في يوليو.

وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب أول تراجع بعد ثلاثة أشهر، حيث تراجعت بنحو 18.6 في المائة، مقارنة بشهر يوليو البالغ 15.2 مليار ريال، علما أن تحويلات يوليو الماضية تعد الأعلى منذ منتصف 2016.

وبحسب الرصد، بلغت التحويلات منذ بداية العام نحو 97 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 17.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 82.74 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتاريخيا، تراجعت تحويلات الأجانب للعام الرابع على التوالي بنهاية 2019، حيث تراجعت العام الماضي 8 في المائة وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت 2018 بنحو 3.7 في المائة ونحو 6.7 في المائة لعام 2017 وكذلك 3.16 في المائة لعام 2016، وذلك بعد أعوام من النمو المتواصل.

في المقابل، تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في أغسطس الماضي بنحو 10.7 في المائة وعلى أساس سنوي لتبلغ 3.48 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.9 مليار ريال للفترة المماثلة.

ومقارنة بالشهر السابق، تراجعت أيضا تحويلاتهم 8.9 في المائة، حيث كانت تبلغ في شهر يوليو 3.83 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية