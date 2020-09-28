عودة الأحداث الرياضية العالمية للمملكة في نوفمبر من خلال بطولتي جولف للسيدات

تستعد المملكة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر المقبل لاحتضان أول بطولة عالمية بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث سيقام الحدث الغير مسبوق والذي يعتبر أول بطولة نسائية دولية للجولف تقام على أرض المملكة.

وستستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار أسبوع بطولتان احترافيتان للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية للسيدات وبمجموع جوائز مالية تصل إلى 1,5 مليون دولار. حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر وبجوائز تبلغ مليون دولار. في حين تقام البطولة الأخرى " وتقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق" في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

البطولتان اللتان ستقامان في بيئة أمنة مع أخذ كامل الاحتياطات الصحية اللازمة ستشهدان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها إذ تُعد هذه المرة الأولى التي تقام بها بطولة احترافية عالمية للجولف للسيدات في تاريخ المملكة. بالإضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية الدولية لفرق السيدات مستحدثاً وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الجولف.

وتأتي إقامة الحدث الرياضي الأول من نوعه في رياضة السيدات بشكل عام والجولف بشكل خاص تأكيداً على التزام الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية والراعيان الرسميان للبطولة "صندوق الاستثمارات العامة" و "أرامكو السعودية" بدعم وتطوير الرياضة النسائية في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 على الرغم من المصاعب التي تشهدها الرياضة حول العالم في ظل هذه الأوقات الصعبة.

وكان الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية قد اعلنا مطلع العام الجاري عن إقامة أول بطولة نسائية دولية للجولف، جاء ذلك خلال منافسات النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف والمقدمة من سوفت بانك والتي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف مثل المصنف الأول عالمياً الأمريكي بروس كيبكا ومواطنه بطل النسخة الأولى والمصنف الخامس حينها داستن جونسون بالإضافة إلى الآيرلندي الشمالي وحامل لقب النسخة الثانية غرايم ماكداول.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان –: " نسعد في المملكة باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير رغم ان العالم قد عاش بداية صعبة من جميع النواحي، بسبب جائحة كوفيد 19 والتي القت بظلالها ايضا على القطاع الرياضي بشكل كبير،ورغم تلك التحديات إلا أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو مصممين الآن أكثر من أي وقت مضى وبنفس القدر على منح الرياضة على المستوى النخبوي المنصة اللازمة للاستمرار في الازدهار داخل أرض الوطن الغالي وخارجه، مما يجعلنا فخورين جداً بإلقاء ثقلنا الكامل خلف بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف".

واضاف: نحن نعيش في اطار ارتقاء مستمر في كل المجالات في ظل الدعم الكبير الذي نجده من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده قائد الرؤية الامير محمد بن سلمان، وما هذه البطولة الكبرى الا تعبيرا عن اهتمامها وحرصهما الكبير على شباب وشابات هذا البلد في مسيرة التطور والارتقاء التي يقودانها في ظل رؤية السعودية 2030.

من جهته شدد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعوديةا ماجد السرور على ان اهدافهم الكبرى تتمثل في تنمية لعبة الجولف في جميع أنحاء المملكة، وجعلها سهلة المنال وممتعة لجميع الرجال والنساء والأطفال..

ولفت قائلا:"ومن مبادراتنا الرئيسية في هذا الصدد هي استضافة البطولات القادرة على جذب أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم كوسيلة لإلهام الجيل القادم من لاعبي ولاعبات الجولف في المملكة، لذلك يشرفنا أن نتخذ خطوتنا التالية في تلك الرحلة من خلال الترحيب بالجولة الأوروبية للسيدات على أرض مملكتنا الحبيبة في شهر نوفمبر المقبل بأول نسخة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية"

مما هو جدير بالذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار وتعتبر ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للسيدات ستشهد مشاركة أفضل نجمات الجولف على مستوى العالم ومن ضمنهم الويلزية "ايمي بولدن" بالإضافة إلى مشاركتها أيضاً في البطولة الفريدة من نوعها "السعودية الدولية لفرق السيدات" والتي ستلعب بها المحترفات جنباً إلى جنب مع مجموعة من اللاعبات الهواة في فرق مختلفة ويتنافسن فيها على مجموع الجوائز البالغة 500 ألف دولار.

وسيتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن نظام وتفاصيل البطولة التي تقام على مدار 3 أيام.

وقالت النجمة بولدن الحاصلة مؤخراً على لقب بطولة سويسرا المفتوحة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات: " هذا النوع من الالتزام برياضة الجولف للسيدات أمر مدهش حقًا وخصوصاً في هذا الوقت.. سيكون أسبوعًا مهماً وسنتطلع للمنافسة خلاله.. أمر رائع أن نتمكن من أخذ اللعبة التي نحبها إلى بلد جديد، حيث يمكننا اللعب في ملعب جولف مذهل حقًا مع أحد أكثر المناظر الخلابة التي مرت على الجولة الأوروبية للسيدات"

وأضافت بولدن: "العمل الذي تقوم به جولف السعودية مذهل حيث أنه ليس بالأمر السهل تقديم بطولتي جولف بمستوى عالمي في ظرف أسبوع، إنه دليل ظاهر على شغف المملكة برياضة الجولف وتنميتها وتطويرها. أتطلع بشوق للعب في البطولة".

من جهتها قالت أليكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات: "نحن متشوقون جداً لأن نصبح جزءا من التاريخ بجلب أول حدث احترافي للسيدات في رياضة الجولف إلى المملكة، ونشكرهم على التزامهم في هذه السنة العصيبة على رياضتنا وذلك بتقديم بطولتي جولف للسيدات"

وأضافت أرماس: "نحن نسعى دائماً لتطوير هذه الرياضة في الدول المختلفة وادراجهم في جدول الجولة، وكلنا ثقة بأن بطولة السعودية الدولية للسيدات وبطولة السعودية الدولية لفرق السيدات ستكون تجربة مميزة للاعبات".

وتعتبر بطولة السعودية الدولية للسيدات لحظة فاصلة بالنسبة للمملكة حيث أنها المرة الأولى التي ستلعب فيها لاعبات الجولف المحترفات بشكل تنافسي على أرضها، الأمر الذي يعكس التحول الايجابي المستمر الذي تقوم به المملكة كجزء من رؤية 2030.