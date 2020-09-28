لاجارد: التعافي الاقتصادي ما زال غير مكتمل وغير مؤكد وغير متكافئ

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم إن التعافي الاقتصادي ما زال غير مكتمل وغير مؤكد وغير متكافئ، وذلك وفقا لما ذكرت "رويترز".

وأشارت تقديرات لاجارد، إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة بعد الانكماش الذي سجله اقتصاد المنطقة بسبب أزمة كورونا.

وخلال مشاركتها في نقاش مع نواب من البرلمان الأوروبي، قالت لاجارد في بروكسل اليوم الاثنين إن " تداعيات الجائحة لا تزال محسوسة، كما أن التوقعات الاقتصادية تبدو غير مؤكدة".

في الوقت نفسه، نوهت لاجارد إلى أن الاقتصاد حقق تعافيا طفيفا في الربع الثالث في بعض المجالات، لكنها قالت إن المخاطر لا تزال كبيرة كما كانت " فالمستهلكون حذرون وكذلك يبدو الحال على نحو مشابه مع الشركات". وذكرت لاجارد أن الاستثمارات عادت جزئيا للزيادة، لكن قلة الطلب لا تزال مشكلة بالنسبة للعديد من الشركات.