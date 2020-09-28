الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع

ارتفعت بورصة وول ستريت عند بدأ تعاملاتها اليوم عقب أطول سلسلة خسارة أسبوعية في عام لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو مع إقبال مستثمرين على شراء الأسهم في القطاعات التي شهدت هبوطا قويا ومن بينها البنوك والسفر.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 188.18 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 27362.14 نقطة عند بدء التداول.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.44 نقطة أو ما يعادل 1.07 بالمئة إلى 3333.90 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 170.82 نقطة أو ما يعادل 1.57 بالمئة إلى 11084.38 نقطة مع بداية الجلسة.