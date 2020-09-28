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أحداث في صور

هنود يقومون بزراعة كميات كبيرة من البطاطس في أحد الحقول على مشارف مدينة أمريتسار

«الفرنسية »

هنود يقومون بزراعة كميات كبيرة من البطاطس في أحد الحقول على مشارف مدينة أمريتسار.

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