هنود يقومون بزراعة كميات كبيرة من البطاطس في أحد الحقول على مشارف مدينة أمريتسار.
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- هنود يقومون بزراعة كميات كبيرة من البطاطس في أحد الحقول على مشارف مدينة أمريتسار
أحداث في صور
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