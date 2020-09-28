«إتمام» ينهي إجراءات 12.2 مليون متر مربع في 5 مخططات خلال أغسطس

أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) إجراءات اعتماد خمسة مخططات سكنية بمساحات تتجاوز 12.2 مليون متر مربع، في عدد من مناطق المملكة خلال آب (أغسطس) الماضي، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين.وتصدرت منطقة عسير أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد مخططات بمساحة 5.2 مليون متر مربع، ثم منطقة الباحة بمساحة بلغت 4.8 مليون متر مربع، ثم منطقة مكة المكرمة بمساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة بلغت 999.83 ألف متر مربع.وأوضح البرنامج أنه تم الترخيص لبناء نحو 1713 وحدة سكنية على مساحة بلغت 6.1 مليون متر مربع لعدد من المطورين وأصحاب المشاريع السكنية خلال آب (أغسطس) 2020، كما قام المركز بتقديم شهادات تأهيل لنحو أربعة مطورين عقاريين، وكذلك إنهاء طلبات التأييد لتسجيل العمالة لنحو 671 عاملا في مشاريع الوزارة، كما عالج المركز عبر نظامه 20 طلبا للاستفسار عن الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لستة مطورين، إضافة إلى تدشين وإطلاق موقع "إتمام" الإلكتروني باللغة الإنجليزية.وأشار المركز إلى دوره الاستراتيجي في تذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية للإسهام في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين والمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر السعودية المختلفة، منوها إلى الدور التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات ضمن أعمال المركز.ويستهدف "إتمام" تيسير إجراءات المطورين العقاريين لدعم العرض وتمكين الطلب، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة بهدف رفع نسب تملك المساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشاريع السكنية.على صعيد آخر، واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقديم خدماته للمواطنين بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني عبر منصاته الرقمية المتنوعة من خلال تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد، وحساب خدمة المستفيدين على منصة "تويتر"، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهل معها الوصول إلى المواطنين على مدار الساعة.وسجلت المنصات خلال الأسبوع الماضي إقبالا من المواطنين للاستفادة من مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين بالإجابة عن نحو 27 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم تنفيذها عبر موقع "سكني" 6064 استفسارا كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.وتستمر منصة "سكني" في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات كافة حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يتيح البرنامج حجزها إلكترونيا.