النفط يرتفع 1.2% بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية لكن يوما قياسيا آخر للإصابات بفيروس كورونا كبح المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل، وذلك بحسب رويترز.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل نيسان.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "التوقعات هو أن تخفيضات أوبك ستؤدي إلى انخفاضات أكبر في المخزونات في الولايات المتحدة وأن هذه قد تكون البداية."

