الاحتياطي الأميركي: الوتيرة المستقبلية للاقتصاد "غامضة بشكل استثنائي"

اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي الأربعاء أن الوتيرة المستقبلية لاقتصاد البلاد "غامضة بشكل استثنائي"، وحثّ على اتخاذ اجراءات "على جميع الأصعدة للمساعدة" على تحقيق تعاف حقيقي، وذلك بحسب الفرنسية.

وقال جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السياسات المالية إن "تزايد الإصابات بالفيروس والتدابير المتخذة للسيطرة عليه، بدأت تؤثر على الاقتصاد". وشدد على أن التعافي الحقيقي "يعتمد في جزء كبير على نجاحنا في السيطرة على الفيروس" وشدد على "ضرورة دعم إضافي للموازنة".

