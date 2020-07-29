الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة قرب الصفر

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء على معدلات الفائدة كما هي بين 0% و0,25%، مؤكداً استعداده لفعل ما يلزم لمواصلة دعم الاقتصاد المتضرر جراء أزمة وباء كوفيد-19.

واتخذ هذا القرار بالإجماع فيما ستبقى المعدلات كما هي إلى حين تعافي الاقتصاد من صدمة الأزمة الصحية، كما أكد الاحتياطي الفدرالي في بيان، وذلك بحسب الفرنسية.

وأشار إلى أن "وتيرة الانتعاش الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بتطور الوباء"، وذلك بختام اجتماعه النقدي.

وأضاف "بعد تراجع كبير، انتعش النشاط الاقتصادي والتوظيف قليلاً خلال الأشهر الأخيرة، لكنه يبقى دون معدلات مطلع العام إلى حد كبير".

مدد الاحتياطي الفدرالي أيضاً حتى 21 آذار/مارس 2021 العمل باتفاقات مقايضة وضعت في آذار/مارس وسط تفشي الوباء، تسمح لتسعة مصارف مركزية أخرى، بينها مصارف البرازيل وأستراليا والدول الاسكندنافية، بالوصول إلى الدولار بشكل سهل، وفق بيان منفصل.

كما مدد العمل بإجراء آخر وضع أواخر آذار/مارس يسمح للمصارف المركزية الأجنبية بحيازة الدولار بشكل أسهل عبر مبادلته "موقتاً" بسنداتها للخزانة أميركية.

والهدف من ذلك الإبقاء "على إمدادات كبيرة من السيولة".

واجتمعت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء والأربعاء وسط تصاعد إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، ما دفع العديد من الولايات إلى إبطاء إطلاق عجلة نشاطها الاقتصادي.

وارتفعت كذلك معدلات البطالة من جديد منتصف تموز/يوليو في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ آذار/مارس.

ويفترض الإعلان عن معدل إجمالي الناتج المحلي الأميركي للفصل الثاني ويتوقع أن يسجل انخفاضاً بنسبة 35%.

