مودي يتخبط .. هل فقدت الهند السيطرة على فيروس كورونا؟

اكتسب ناريندرا مودي سمعة طيبة بسبب اتخاذه قرارات عجيبة من حيث الاستجابة لتحديات السياسة المعقدة في الهند. عندما خاطب الأمة في وقت الذروة حول فيروس كورونا في الـ24 من آذار (مارس)، كان رئيس الوزراء يتصرف كما كان متوقعا.

في ذلك الحين كان لدى الهند نحو 550 إصابة مؤكدة فقط، وظن كثير من الهنود أن تعرضهم المتكرر لمجموعة واسعة من الجراثيم سيمكن أجهزتهم المناعية من صد الفيروس. لكن مودي حذر من أن فيروس كورونا "جعل حتى أكثر دول العالم تقدما عاجزة". وحذر كذلك من أن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته الهند في الآونة الأخيرة سينتكس عقودا ما لم تتمكن من "كسر سلسلة العدوى".

بعد ذلك أمر مودي بإدخال سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في واحدة من عمليات الإغلاق الأكثر تشددا في العالم، وحذرهم من الخروج من منازلهم - "مهما حدث" - خلال الأيام الـ21 المقبلة. "علينا القبول بأن هذه هي الطريقة الوحيدة أمامنا"، كما قال عن القيود التي دخلت حيز التنفيذ بعد أقل من أربع ساعات من الإعلان، في منتصف الليل.

الإغلاق الصارم - الذي فرض دون سابق إنذار ودون تخطيط أو شفافية في مداولات السياسة أو المشورة العلمية وراءه - يتناسب تماما مع أسلوب القيادة القوي الشخصي للغاية الذي يتسم به رئيس الوزراء. تقريبا كل النشاط الاقتصادي - بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والنقل العام، ومعظم الرعاية الصحية – وصل إلى ما يشبه التوقف التام. نحو 140 مليون عامل في وضع ضعيف دخلوا أزمة بسبب انهيار دخولهم.

لكن على الرغم من كل المعاناة البشرية والضرر الاقتصادي الذي حدث، إلا أن الإغلاق في الهند فشل في جعل منحنى فيروس كورونا في البلاد ثابتا - أو حتى ينحني قليلا. مع قدرة محدودة على إجراء الفحوص وسياسات الفحص التقييدية، كافحت السلطات لتحديد المرضى المصابين وتتبع مخالطيهم. المخاوف من الانتقال إلى المستشفيات العامة أو مراكز الحجر الصحي القذرة كانت تعني أن كثيرا من المصابين كانوا مترددين في الإبلاغ عن إصاباتهم. الحالات الجديدة ارتفعت بشكل ثابت.

بعد التعرض للضغط في الأسابيع التالية لإنعاش الاقتصادي المنهار ومنح العمال اليائسين فرصة لكسب الدخل مرة أخرى، غير مودي سياسته. في 12 أيار (مايو)، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 71 ألفا، طلب من الهنود تعلم التعايش مع الفيروس، والعودة إلى العمل.

قال في خطاب على التلفزيون الوطني: "سيبقى فيروس كورونا جزءا من حياتنا لفترة طويلة. لكن لا يمكننا السماح بتقييد حياتنا حول فيروس كورونا فقط".

لكن بعد شهرين، لا تزال الهند تواجه اضطرابات شديدة في الحياة الطبيعية، بسبب انتشار الفيروس على نطاق أوسع من أي وقت مضى - وهي أزمة عميقة يحذر الخبراء من أنها قد تعيق تطور البلاد لأعوام مقبلة.

حتى يوم أمس، سجلت الهند أكثر من 1.53 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا - ثالث أكبر عدد من الحالات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. ترتفع الإصابات الجديدة إلى مستويات عالية جديدة كل يوم تقريبا - مرة أخرى لتتجاوز 49 ألف حالة الأحد الماضي. كذلك الوفيات تسير في اتجاه تصاعدي، مع أكثر من 34 ألف حالة وفاة في المجموع.

الحجم الحقيقي للوباء في الهند - وعدد الوفيات - من المحتمل أن يكون أعلى بكثير. تتسم الهند بواحد من أدنى معدلات الفحص في أي اقتصاد رئيس، بسبب القدرة المحدودة المستمرة - خاصة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية حيث ينتشر الفيروس الآن - لكن أيضا بسبب الضغط السياسي للحد من الفحص للحفاظ على انخفاض العدد الرسمي للحالات.

حذر خبراء الصحة من الحاجة إلى احتواء أكثر فعالية. يقول أشيش جها، مدير معهد هارفارد للصحة العالمية، إن معدل الإصابات الجديدة في الهند قد يصل قريبا إلى 100 ألف حالة يوميا - شبح مثير للقلق بالنظر إلى نظامها الصحي المترهل للغاية.

أبلغ البروفيسور جها "فاينانشيال تايمز" قوله: "قد يكون الفيروس أكثر انتشارا بكثير مما تظهره الإحصائيات. أشعر بقلق شديد أنه في الأيام والأسابيع المقبلة، ستتعرض المستشفيات فعلا للإجهاد، وسيبدأ الأشخاص بالموت بأعداد كبيرة جدا. سيرتفع عدد الوفيات، وأخشى أن يرتفع بشكل حاد".



انعدام السيطرة



عدم السيطرة على العامل المسبب للمرض سيلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية في الهند، حيث يبدو السيناريو الكئيب الذي تنبأ به مودي في آذار (مارس) أكثر احتمالا. المراكز التكنولوجية والصناعية مثل بنجالور، وبيون، وتشيناي، وأورانجاباد، وولايات بالكامل، مثل بيهار، تخوض عمليات إغلاق محلية جديدة، بينما ولاية أوتار براديش المكتظة بالسكان وولاية البنجاب المجاورة تفرضان "إغلاقا خانقا في عطل نهاية الأسبوع".

حتى من دون القيود الرسمية، يخشى كثير من الهنود في المناطق الحضرية الخروج من منازلهم. ويخشى المهاجرون الريفيون من العودة إلى أماكن عملهم في المناطق الحضرية. تمت إعادة فتح الأعمال التجارية الصغيرة فقط ليتم إغلاقها مرة أخرى بسبب إصابة الموظفين. إعادة فتح المدارس - المغلقة منذ أوائل آذار (مارس) - ليس حتى موضوعا قيد النقاش العام. مخططات الرعاية - مثل وجبات منتصف اليوم واللقاحات - تعطلت، بسبب تحويل الموارد إلى الوباء.

يقول رجل الأعمال البارز نوشاد فوربس، رئيس مجلس إدارة شركة فوربس مارشال الهندسية، والرئيس السابق لاتحاد الصناعة الهندية: "لا أعتقد أن هناك أي طموح اليوم للتخلص فعلا من الفيروس. اليوم يتعلق الأمر كثيرا بالسيطرة والاحتواء وضمان أن لدينا النوع الصحيح من القدرات الصحية للحد من نسبة انتشار المرض".

كل هذا سيؤدي إلى خسائر فادحة في اقتصاد كان يكافح في الأصل لاستعادة الزخم بعد تباطؤ طويل الأمد. يتوقع بنك نومورا الاستثماري الياباني، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الهند 6.1 في المائة هذا العام، بينما يتوقع بنك HSBC انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة. وكالة التصنيف المحلية ICRA أكثر تشاؤما، إذ تتوقع انخفاضا بنسبة 9.5 في المائة.

يقول أوروديب ناندي، وهو اقتصادي في بنك نومورا: "وتيرة العودة إلى الوضع الطبيعي أكثر تفاوتا مما قد يفترضه المرء. بدأ الأشخاص بتجنب المخاطر أكثر. ما لم تحل الأزمة الصحية، فإن الأزمة الاقتصادية لن تحل نفسها".

الألم لن ينتهي بسرعة. يحذر اقتصاديون من أن الوباء سبب ضغوطا مالية جديدة ستؤثر في إمكانات النمو في الهند لأعوام. الموارد المالية العامة المنهكة تشهد مزيدا من التدهور، ويتوقع المحللون ارتفاع العجز المركزي وعلى مستوى الولايات مجتمعا إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. البنوك التي تكافح منذ عدة أعوام من أجل تقليص القروض المتعثرة، تواجه موجة جديدة من الأصول المجهدة. عمليات التسريح تتزايد وقد تتسارع أكثر بمجرد أن ينتهي تعليق البنوك لمدفوعات الديون في نهاية آب (أغسطس).

يقول سونيل كومار سينها، كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف والأبحاث الهندية "إنديا ريتينجز آند ريسيرش": "معدل النمو المحتمل في الهند انخفض بالتأكيد وهذه المشكلات ستبقى في النظام لعدة أعوام".

على الرغم من هذه التوقعات الكئيبة، إلا أن حكومة مودي - مع أدوات الاتصال العام المتطورة الخاصة بها - أقنعت كثيرا من الهنود بأن قيادة مودي مكنتهم من تحقيق نتائج أفضل من عديد من الدول الأكثر ثراء والأكثر تقدما.

للتدليل على ذلك، تشير نيودلهي إلى انخفاض عدد الوفيات في الهند مقارنة بعدد سكانها، وانخفاض معد الوفيات إلى الحالات المصابة. قال أميت شاه، وزير الشؤون الداخلية، أخيرا في منتدى عام: "العالم بأسره يشهد كيف يتم خوض واحدة من أنجح المعارك ضد كوفيد - 19 هنا".

لكن خبراء الصحة العامة يقولون إن عدد الوفيات الرسمي في الهند من شبه المؤكد أنه أقل من المعلن - وأن مثل هذه الإحصائيات لا تعني كثيرا عندما يرتفع عدد الإصابات الجديدة بسرعة. ويخشى البروفيسور جها، من هارفارد، أن ميل نيودلهي إلى تقليص حجم التهديد الحالي - أو ببساطة تحويل الانتباه العام - قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما يشجع الأشخاص على التخلي عن حذرهم مع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.

يقول: "غالبا ما يحاول السياسيون التعامل مع هذا المرض مثل حملة سياسية - أنك تحاول فقط الفوز (...) لكن التقليل من خطورة الفيروس هو في الواقع استراتيجية ضارة حقا لأنك قد تربك الأشخاص حول كيف ينبغي أن يتصرفوا".



إدارة مودي



مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة وضعف الاقتصاد، فإن التركيز يعود حتما على استجابة الحكومة الأولية للوباء والقرار المتسرع في آذار (مارس) بإغلاق البلاد.

بالنسبة لبعض المراقبين، كانت استراتيجية الإغلاق مدفوعة بشخصية مودي السياسية - ورغبته في إثبات أنه المسؤول - بقدر ما كانت مدفوعة بالتحليل العلمي الواضح للمشكلة وللوضع الصحي العام.

كانت السلطات في المناطق الأكثر تضررا في ذلك الحين، وهي ولاية ماهاراشترا والعاصمة، نيودلهي، قد فرضت بالفعل حظرا على التجول نتيجة ارتفاع الحالات المحلية. يقول بعض خبراء الصحة العامة إن مودي أغلق البلاد بالكامل لتأكيد قيادته بشأن استجابة الهند للوباء.

يعكس الإغلاق دافع مودي ورغبته في الاعتماد على قوة الدولة في فرض تكتيكات الصدمة والرعب - وضبط ما يراه حزبه الهندوسي القومي الحاكم، بهاراتيا جاناتا، مجتمعا متقلبا - بدلا من حشد شبكة الهند والواسعة من المنظمات المجتمعية الشعبية ومجموعات المجتمع المدني في حملة لتثقيف الشعب بشأن الفيروس.

يقول الدكتور تي جيكوب جون، الرئيس السابق لقسم علم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة في كلية الطب المسيحية "فيلور": "الإجراء العجيب الكبير - أكبر إغلاق في العالم - يناسب نمط تفكير رئيس الوزراء حول كيفية التعامل مع المشكلة".

أعاد الإغلاق تأكيد مكانة مودي في نظر كثير من الهنود من الطبقة المتوسطة، الذين اعتبروا الأمر انعكاسا لشجاعته واستعداده للتصرف بشكل حاسم ضد التهديد الوشيك. كان أصحاب الأعمال أقل إعجابا، وشعروا أنه كان بالإمكان تجنب حجم التعطيل.

لكن الإغلاق فشل في تحقيق النتائج الموعودة. الحكومة، في تقليدها للتكتيكات المعتمدة في الصين الشمولية، والدول الأوروبية الغنية، فشلت في تفسير الحقائق للهند الحضرية، حيث يعيش الملايين في أحياء فقيرة مزدحمة يتقاسمون المراحيض وصنابير المياه مع مئات آخرين، أو يعتمدون على الأجور اليومية لوجبة ذلك المساء.

يقول كيه سوجاثا راو، وزير الصحة السابق، الذي عمل في برنامج مكافحة الإيدز الناجح في الهند: "لا تستطيع الشرطة العمل في مجال الصحة العامة. لا يمكن أن يتم ذلك بالقوة. يجب أن يتم من خلال الإقناع".



هل تم الإغلاق قبل الأوان؟



في الوقت الذي يتدافع فيه السكان الأكثر فقرا في الهند بشكل يائس للحصول على الطعام ونقلهم إلى قراهم، تم إنشاء ظروف خصبة لانتشار الفيروس.

يقول الدكتور سماراجيت جانا، الرئيس السابق لبرنامج مكافحة الإيدز: "لا يمكنك بمجرد إصدار أمر توقع أن يتم حل كل شيء. أي سياسة صحة عامة جيدة يجب أن تراعي سياق الدولة المعنية - الكثافة السكانية، السياق الاجتماعي والاقتصادي، وطريقة عيش الناس".

الدكتور هارش فاردهان، وزير الصحة الهندي. والدكتور فينود بول، طبيب الأطفال الذي كان أحد المستشارين الرئيسين لمودي بشأن الوباء، والدكتور بالارام بهارجافا، طبيب القلب الذي يقود المجلس الهندي للأبحاث الطبية، لم يستجيبوا لطلبات إجراء مقابلات حول استراتيجية الهند بشأن فيروس كورونا.

سوابان داسجوبتا، عضو البرلمان المقرب من مودي، قال إن رئيس الوزراء تصرف بناء على "الرأي الشائع"، بعد أن فرضت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - حيث الأنظمة الصحية كانت تتعرض بالفعل لضغط شديد - ضوابط على مواطنيها.

أضاف: "كان يتصور أنه إذا كان لديك 18 أو 21 يوما من الإغلاق الشديد للغاية، ستتمكن من التغلب على هذه المشكلة. هذا كان الرأي الشائع - أو الرأي القائم على التكهن. كان يعتقد أنك إذا تمكنت من إيقاف هذا في هذه المرحلة، فستتمكن من التخلص منه في المستقبل".

يرى الدكتور جانا أن الإغلاق في الهند كان "في توقيت خاطئ". لقد فرض في وقت سابق للأوان، عندما كانت أعداد الحالات لا تزال منخفضة جدا، وعندما كانت الإصابات مركزة بشكل ضيق جدا لدرجة أنها لم تتطلب مثل هذا الإجراء الصارم عبر مساحات واسعة من البلاد لم تكن توجد فيها أي حالات في ذلك الوقت.

اليوم الفيروس ينتشر على نطاق أوسع من أي وقت مضى، لكن هناك القليل من الجهود لتحذير الأشخاص، أو أي حملة نشطة لتعزيز استخدام الكمامات بشكل صحيح وشامل، وهو أمر يعده الدكتور جانا حاسما للحد من انتشار المرض.

يقول: "الإغلاق غرس الخوف في النفوس، وعندما تم رفعه اختفى الخوف، والفيروس يضرب الجميع. إنها قصة الشخص الذي يستغيث بالناس كذبا لحمايته من الذئب (...) عندما جاء الذئب حقا، لا أحد يهتم".



ضغط سياسي على الباحثين الهنود للتعجيل بإنتاج لقاح



أبدى ناريندرا مودي اهتماما شخصيا قويا بسعي الهند لتطوير لقاح لفيروس كورونا خاص بها، وترأس عدة اجتماعات لفرقة عمل حكومية رفيعة المستوى بشأن هذه المسألة.

لكن رسالة حديثة من المجلس الهندي للأبحاث الطبية أعلنت أن المجلس - بالتعاون مع شركة أدوية اسمها "بهارات بايوتيك"، مقرها حيدر آباد - ستطلق لقاحا مضادا لفيروس كورونا "لاستخدامه في الصحة العامة بحلول 15 آب (أغسطس) 2020 عند الانتهاء من جميع التجارب السريرية، أرسلت موجات صادمة عبر الهند.

بالنسبة للعلماء وخبراء الصحة العامة، لهجة وتفاصيل الرسالة - التي أرسلت في الثاني من تموز (يوليو) إلى المستشفيات التي تم اختيارها للمشاركة في التجارب السريرية ثم تم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي – أشارت إلى وجود ضغط سياسي مكثف على الباحثين للمسارعة في تطوير لقاح أصلي، ما يضر بالعملية العلمية الصارمة التي تهدف إلى إثبات أنه آمن وفعال. 15 آب (أغسطس) هو عيد الاستقلال الهندي، عندما يخاطب رئيس الوزراء الأمة عادة من القلعة الحمراء في نيودلهي.

تجارب المرحلة الأولى لم تكن قد بدأت حتى عند كتابة الرسالة التي جاء فيها: "هذا أحد المشاريع ذات الأولوية القصوى التي تراقبها أعلى المستويات الحكومية. يرجى ملاحظة أنه سيتم النظر إلى عدم الامتثال على محمل الجد".

في خضم الضجة، نددت الأكاديمية الهندية للعلوم علنا بالتاريخ المقترح لإطلاق اللقاح باعتباره "غير معقول ومن دون سابقة"، متهمة المجلس الهندي للأبحاث الطبية بإثارة "أمل وتوقعات غير واقعية في أذهان مواطنينا".

رد المجلس بالتشديد على أهمية تطوير لقاح محلي، وأصر على أنه يتصرف "وفقا للمعايير المقبولة عالميا" للقاحات ذات المسار السريع في حالة الوباء. وقال إن الرسالة المسربة - التي تطلب من المواقع التجريبية "الموافقة على المسارات السريعة" واختيار المرضى الذين سيخضعون للتجارب في غضون خمسة أيام - كانت تهدف فقط إلى "تقليص الروتين".

الهند لديها صناعة لقاحات عريقة، وهي تزود اليونيسف و"جافي"، تحالف مدعوم من الأمم المتحدة، بعديد من اللقاحات المستخدمة في الدول منخفضة الدخل.

معهد الأمصال في الهند - أكبر مصنع للقاحات في العالم – تعاقد مع أسترازنيكا، وسينتج مئات الملايين من جرعات اللقاح المرشح التي تطورها شركة الأدوية مع جامعة أكسفورد، إذا ثبتت فعاليته.