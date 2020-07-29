تكاليف اقتراض كورونا من صندوق إنقاذ منطقة اليورو تنزل لأقل من الصفر

قال صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في تدوينة إن اقتراض حكومات منطقة اليورو من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19 صار من المقرر سداده بمبالغ أقل مما تلقته، وإن الدول في الجنوب التي كانت الأكثر تضررا ستحقق أكبر استفادة ، بحسب"رويترز".

وبحسب اتفاق مبرم بين وزراء منطقة اليورو في مايو أيار، فإن لدى الصندوق 240 مليار يورو متاحة لإقراض 19 حكومة تستخدم العملة الموحدة للدعم بشكل مباشر وغير مباشر للرعاية الصحية والتكاليف المرتبطة بالعلاج والوقاية بسبب أزمة كوفيد-19.

كان سعر الفائدة في يونيو حزيران عند صفر للدول التي تقترض الآلية لمدة عشرة أعوام، ونزل الآن إلى -0.12 بالمئة. وستكون الميزة أكبر عند اقتراض دولة لمدة سبع سنوات، إذ ستكون الفائدة عند -0.26 بالمئة رغم كل رسوم وتكاليف الآلية. ومثل هذه التكاليف أقل جاذبية للدول في الشمال التي يمكنها الاقتراض بتكلفة أقل. لكن المعدل السلبي يعني وفورات كبيرة لبعض الدول الأكثر تضررا من الجائحة، مثل إيطاليا التي تقترض لمدة عشرة أعوام بفائدة واحد بالمئة، أو إسبانيا التي يتوجب عليها دفع فائدة 0.35 بالمئة.

وحتى الآن لم تطلب اي دولة أي قرض من الآلية لأن قادة الاتحاد الأوربي يعملون على اتفاق لمنح بقيمة 390 مليار دولار وقروض رخيصة بقيمة 360 مليار لتمويل التعافي في دول الاتحاد بعد جائحة كوفيد-19.