عجز تجارة السلع للولايات المتحدة ينخفض مع انتعاش الصادرات

تراجع عجز تجارة السلع للولايات المتحدة بشكل كبير في يونيو في ظل انتعاش للصادرات بعد عدة أشهر من الهبوط عندما قوضت جائحة كوفيد-19 تدفق السلع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن فجوة تجارة السلع تقلصت 6.1 في المائة إلى 70.6 مليار دولار الشهر الماضي. وتسارعت صادرات السلع 13.9 في المائة إلى 102.3 مليار دولار، لتعوض ارتفاعا 4.8 في المائة في واردات السلع جعلها تبلغ 173.2 مليار دولار، بحسب"رويترز".

