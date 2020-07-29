الكويت: 754 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 754 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65903 حالات، في حين سُجلت حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 444 حالة.

وبحسب "واس" قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8992 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 786 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 56467 حالة.