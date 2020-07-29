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أخبار اقتصادية- خليجية

المركزي الكويتي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

«الاقتصادية» من الرياض

أعلن البنك المركزي الكويتي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق دبقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 1.250 بالمئة، بحسب رويترز.

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