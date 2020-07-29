حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مقار سكنهم في منى وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية

توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مقارّ سكنهم في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.