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أحداث في صور

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مقار سكنهم في منى وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية

الاقتصادية من الرياض

توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مقارّ سكنهم في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.

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