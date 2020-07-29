توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مقارّ سكنهم في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.
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- حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مقار سكنهم في منى وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية
أحداث في صور
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