تحويل ريعها لمستشفى فلسطيني .. بيع لوحة لبانكسي بثلاثة ملايين دولار

بيعت لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي بسعر 3 ملايين دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في لندن على أن يذهب هذا المبلغ لمساعدة مستشفى فلسطيني في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بحسب "ا ف ب".

والعمل بعنوان "منظر على المتوسط 2017" ويتألف من 3 لوحات. وتمثل اللوحات 3 مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ "في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا" على ما أوضحت دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني. وكان العمل معروضا في فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية في 2017.

وقد حقق العمل مليونين و 235 ألف جنيه استرليني وهو بعيد عن السعر القياسي لأحد أعمال الفنان المسجل في أكتوبر مع لوحة "ديفولد بارلمنت". وكان سعرها مقدرا بين 800 ألف و 1.2 مليون جنيه استرليني. وتبرع بانكسي بريع مزاد الثلاثاء لتمويل بناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم وشراء تجهيزات إعادة تأهيل للأطفال.

وقال بانكسي الذي لا تزال السرية تحيط بهويته في تعليق نادر "غالبا ما ندفع إلى الاعتقاد أن الهجرة تشكل عبئا على موارد الدولة إلا أن ستيف جوبز كان نجل مهاجر سوري. آبل هي أكبر شركة مدرة للأرباح في العالم .. وهي موجودة فقط لأنهم سمحوا إلى شاب من حمص بدخول البلاد". وكان بانكسي تناول جوبز في عمل بعنوان "ابن مهاجر من سوريا" وأظهره حاملا حقيبة ظهر وحاسوب من ماركة "آبل". وكان الفنان وهو من أشهر فناني الشارع في العالم أنجز عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها عام 2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.