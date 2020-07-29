بعد توقفه لعام .. بطل العالم حبيب يواجه جيثي في نزال يوم 24 أكتوبر

أعلن دانا وايت مروج الفنون القتالية المختلطة أن البطل حبيب نورمحمدوف سيخوض نزالا ضد جاستن جيثي على لقب منافسات الوزن الخفيف الموحد ببطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) في 24 أكتوبر.

ونال نورمحمدوف (31 عاما) اللقب الموحد في منافسات الوزن الخفيف بعد حسم النزال في الجولة الثالثة أمام البطل المؤقت داستن بوارييه في سبتمبر الماضي في أبوظبي. ولم يشترك حبيب القادم من داغستان في أي نزال منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وتوفي والده ومدربه عبد المناب هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة بهذا الفيروس.

وقال وايت لشبكة (سي.إن.إن) "كان الأمر صعبا جدا عليه .. والده كان مثله الأعلى. لقد كان يحب والده وكان لديهما علاقة وثيقة جدا وكان الأمر صعبا حقا عليه". وأضاف "سيقام النزال بين حبيب وجيثي في 24 أكتوبر". وتقام نزالات الفنون القتالية المختلطة في "جزيرة القتال" في أبوظبي خلال الجائحة لكن لم يحدد وايت بعد أين ستقام المواجهة المرتقبة.