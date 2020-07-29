"باركليز" يرفع المخصصات مع تضرر أنشطة الأفراد من الجائحة

جنب بنك باركليز مخصصات أكبر من المتوقع بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض في الربع الثاني من العام، فيما بدأت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تلحق الضرر بأنشطة الأفراد، وفقا لـ"رويترز".

وكان متوسط توقعات المحللين لمخصصات رسوم انخفاض قيمة الائتمان وخسائر القروض التي جمعها البنك عند 1.42 مليار استرليني في الفترة من أبريل إلى يونيو. وبهذه الزيادة يصل إجمالي المخصصات إلى 3.7 مليار استرليني في النصف الأول من العام في حين يتوقع محللون أن يزيد الرقم إلى 5.79 مليار استرليني عن العام كاملا.

وحقق البنك البريطاني أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 1.3 مليار استرليني في النصف الأول من العام انخفاضا من ثلاثة مليارات قبل عام إذ رجحت كفة مخصصات ديون رديئة محتملة أمام تحسن في إيرادات بنك الاستثمار الخاص به.

وسجلت أقسام الدخل الثابت والعملة والسلع الأولية أفضل أداء في وحدة الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية بزيادة 60 في المائة في الدخل إلى 1.4 مليار استرليني في الربع الثاني. وسجل قسم الأسواق زيادة 49 في المائة إلى 2.1 مليار استرليني.