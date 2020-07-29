الأسهم السعودية تنهي آخر جلسة قبل إجازة العيد على ارتفاع طفيف وسط تباين أداء القطاعات



ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتنهي آخر جلساتها قبل إجازة العيد على ارتفاع بثلاث نقاط لتغلق عند 7459 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة ليغلق عند 1016 نقطة. وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، وشهدت السوق خلال الجلسة ضغوطا بيعية استطاعت السيطرة عليها في نهاية الجلسة، مع استمرار انخفاض النشاط، حيث بلغت السيولة عند 4.5 مليار ريال.

ولم تستطع السوق أن تتجاوز المقاومة 7490 نقطة، ما يجعلها تتطلع لحوافز إيجابية خلال التوقف للإجازة لكي تعود بنشاط وتتجاوز حاجز 7500 نقطة. وبحسب المعطيات الحالية ستجد السوق صعوبة في تجاوزها وستفضل الاستقرار أو جني الأرباح، نظرا لارتفاع مكررات الربحية مقابل حالة عدم يقين مرتفعة تجاه ربحية الشركات خلال تداعيات كورونا.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7455 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 7437 نقطة فاقدا 0.24 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7459 نقطة رابحا ثلاث نقاط. وارتفعت السيولة 1 في المائة بنحو 52 مليون ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة، كما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 201 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.36 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 2 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 231 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.45 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 0.88 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.85 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" 1.75 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.98 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة 904 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بقيمة 19 في المائة بقيمة 848 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 8 في المائة بقيمة 353 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "المواساة" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 109 ريالات، يليه "الوطنية" 4.5 في المائة ليغلق عند 32.75 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" 4.4 في المائة ليغلق عند 180.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تهامة للإعلان" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 23.30 ريال، يليه "التأمين العربية" 3.6 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال، وحل ثالثا "ريدان" 3.1 في المائة ليغلق عند 19.88 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 337 مليون ريال، يليه "سيرا" بقيمة 228 مليون ريال، وحل ثالثا "الجزيرة" بقيمة 154 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

