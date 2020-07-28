الذهب مرشح لبلوغ مستوى 2300 دولار مع انخفاض أسعار الفائدة

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 17 في المائة خلال النصف الأول.

رفع "جولدمان ساكس" أمس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية "الأونصة"، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية ومناخ إيجابي بالنسبة إلى المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحسب "رويترز"، قال "جولدمان"، "إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو سياسات تؤدي إلى زيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا".

دفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية إلى الصعود 27 في المائة منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار.

وقال "جولدمان ساكس"، "لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية، حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأضاف أنه "بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأمريكي كعملة للاحتياطيات".

إلى ذلك قال اتحاد الذهب الصيني أمس، "إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني".

وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن "الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)".

وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار في الطلب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 17 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ووفقا لحسابات "رويترز"، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي.

كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، على الرغم من أن الاتحاد قال "إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 في المائة عن الربع الأول".

وقلص الذهب مكاسبه أمس بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره، إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1943.14 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش، لكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1934.90 دولار.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7 في المائة بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4 في المائة إلى 26.19 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي من "سي.إم.سي ماركتس"، "قد يؤدي تحول طفيف في اتجاه الدولار إلى تخارج من كونوا مراكز دائنة ويشعرون بقلق، لكن ما من تغيير في العوامل الأساسية".

وتابع "حدثت زيادة حادة على مدار ثماني جلسات من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط".

وفقد البلاتين 1.5 في المائة إلى 931.32 دولار، وخسر البلاديوم 2.2 في المائة إلى 2263.84 دولار.