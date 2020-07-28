في موجة بيع مكبوتة .. الليرة التركية تهوي 2% خلال دقائق

وصف محللون خسائر الليرة التركية في التعاملات الخارجية البارحة الأولى بأنه يعكس ضغوط بيع مكبوتة، بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.

وخلال موجة بيع نحو الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش أمس الأول بعد إغلاق معظم التعاملات على الليرة في أوروبا، هوت العملة التركية إلى 6.985 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى منذ 13 أيار (مايو)، بحسب "رويترز".

لكنها تعافت قليلا واستقرت أمس عند 6.875 بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش لتظل داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهرين الماضيين. وبحسب بيانات ومصادر، فإن هذا الاستقرار يرجع جزئيا إلى مبيعات البنك المركزي وبنوك حكومية مليارات الدولارات.

واقتربت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض بعد أن هوت 2 في المائة خلال دقائق أمس الأول، كانت الليرة قد انخفضت بنحو 7 في المائة مقابل اليورو خلال شهرين.

ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت نحو مائة مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي، لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية إلى إثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.

ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من أيار (مايو)، ما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.

وقال محللون لدى "كومرتس بنك"، "إن موجة البيع التي حدثت في وقت متأخر أمس الأول دليل لا يتطرق إليه الشك في أن الليرة التركية تظل تخضع لضغوط قوية لخفض القيمة حتى إذا كانت تدخلات الحكومة بعيدة المدى... تمنع هذا من الظهور في أسعار الصرف".

وأضافوا في مذكرة أن "أسعار الصرف من الصعب التحكم فيها في الأجل الطويل، بدون نظام مكافئ يحظى بالمصداقية".

كانت الحكومة قالت "إن البنك المركزي ربما يتدخل لتحقيق استقرار في العملة"، وقال البنك ذاته "إن الاحتياطيات ستتقلب في أوقات استثنائية مثل أثناء الجائحة".

إلى ذلك، تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين أمس، إذ انخفضت عمليات بيع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المقرر لمدة يومين، الذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.

ومن أسباب ضعف الدولار حاليا الجدل السياسي حول حزمة الإنقاذ المالي الأمريكية المقبلة، وتقدم القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا بشأن حزمة إغاثة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي خطة بقيمة تريليون دولار، لكن هناك حالة واضحة من القلق بشأن تفاصيلها.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.3 في المائة إلى 1.1715 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له في عامين عند 1.1781 دولار الذي سجله أمس الأول.

وارتفع الدولار بالنسبة نفسها مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني، وسجل الدولار النيوزيلندي أكبر انخفاض مقابل الدولار، إذ تراجع بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6644 دولار.