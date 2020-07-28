"فيبكو" تخسر 3.4 ملايين ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل خسارة 4.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 29%.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب انخفاض صافي الخسارة المحققة خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة الربع المماثل من 2019م بشكل رئيسي إلى:

- نمو المبيعات في الشركة التابعة بمعدل 385% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الربع الحالي.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الثاني من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية، فضلاً عن وجود طاقة غير مستغلة، حيث انطلق التشغيل التجاري تدريجياً لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام 2019.

- انخفاض مصروف الزكاة نتيجة لاستحواذ فيبكو على حصص الأقلية في الشركة التابعة المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2 مارس 2020م.

- انخفاض تكلفة التمويل بسبب المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.