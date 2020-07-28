"الكهرباء" تخسر 869 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 869 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح 789 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب تحقيق صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بتحقيق ربح بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى بنود غير متكررة تخص:



- تسجيل تسوية فروقات مستحقات وقود بقيمة 597 مليون ريال لصالح شركة أرامكو السعودية تتعلق بتوريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لأحد محطات توليد الطاقة بالشركة

- تغير مزيج المبيعات نحو ارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض التجاري والحكومي والصناعي أثناء فترة حظر التجول نتيجة جائحة كورونا "كوفيد 19" مما أدى إلى ارتفاع الرسم الحكومي بـ 477 مليون ريال

- ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراه وأعباء التمويل

