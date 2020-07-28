"العقارية": استقالة الجاسر وتعيين إبراهيم العلوان رئيسا تنفيذيا

أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن استقالة الرئيس التنفيذي خالد بن سليمان الجاسر بتاريخ 1441-12-07 الموافق 2020-07-28، وذلك لظروفه الخاصة.

كما أعلنت تعيين الاستاذ إبراهيم بن محمد العلوان رئيسا تنفيذيا بتاريخ 1441-12-07 الموافق 2020-07-28 وبحيث يكون تاريخ مباشرة العمل 1441-12-08 الموافق 2020-07-29

يذكر أن الاستاذ ابراهيم بن محمد العلوان احد الكفاءات الوطنية المتميزة لديه خبرات متنوعة تزيد عن 20 عاما في مجال الاستثمار العقاري والمالي وتطوير الاعمال وتحول الشركات وإدارة الأصول وصناديق الريت.