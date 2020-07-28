"تهامة": استقالة عضو من مجلس الإدارة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التسويق عن إستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، من عضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك لإرتباطات شخصية.

وقد تقدم الدكتور عبيد العبدلى بإستقالته بتاريخ 28-07-2020م. وقد صدر قرار مجلس الإدارة -بالتمرير- بتاريخ 28-07-2020م بالموافقة على الاستقالة المقدمة، على أن تسري إعتبارا من تاريخ 28-07-2020م.

ويتوجه مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عبيد بن سعد العبدلي على كل ما بذله من مجهودات قيمة ومساهمة فعالة طوال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة.