"الأهلي ريت (1)": إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول الصندوق للجمهور

أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول صندوق الأهلي ريت (1) للجمهور والمعدة من قبل مقيمين معتمدين مستقلين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وذلك للفترة المنتهية في 30/06/2020م.

ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو من خلال موقع الصندوق www.alahlireit.com