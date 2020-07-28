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أخبار الشركات- محلية

"الأهلي ريت (1)": إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول الصندوق للجمهور

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول صندوق الأهلي ريت (1) للجمهور والمعدة من قبل مقيمين معتمدين مستقلين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وذلك للفترة المنتهية في 30/06/2020م.
ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو من خلال موقع الصندوق www.alahlireit.com

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