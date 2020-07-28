"أسمنت أم القرى" تربح 20.9 مليون ريال خلال الربع الثاني بارتفاع 70%

أعلنت شركة أسمنت ام القرى، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 20.974 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح 12.285 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 70.7 % .

وقالت الشركة يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي للعام 2020م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

- إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- إرتفاع الايرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما أعلنت شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020 كالتالي:

- تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 1441-12-07 الموافق 2020-07-28

- اجمالي المبلغ الموزع: 16500000

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 55000000

- حصة السهم من التوزيع: 30 هلله

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%): % 3