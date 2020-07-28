"عناية السعودية للتأمين" تعين رئيسا تنفيذيا

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني اليوم أن السيد دانييل وايتهيد الرئيس التنفيذي للشركة- قد قدم استقالته من منصبه، ويعود سبب الاستقالة إلى أسباب شخصية، وقد تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 07/12/1441 هـ الموافق 28/07/2020م وتعتبر سارية من تاريخ 07/12/1441هـ الموافق 28/07/2020م .

كما يعلن مجلس إدارة الشركة بأنه استلم عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 02/12/1441ه الموافق 23/07/2020م . على تعيين الأستاذ/ سلطان عبد الرؤوف رئيسا تنفيذيا للشركة. وسيباشر الأستاذ/ سلطان عبد الرؤوف أعماله ابتداء من تاريخ 15/12/1441ه الموافق 05/08/2020م .

كما أعلنت الشركة إستلامها بتاريخ 01/12/1441هـ الموافق 22/07/2020م إشعاراً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي التعاوني (سم)، والمتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي لمدة سنة واحدة.

