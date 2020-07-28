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أخبار الشركات- محلية

"المواصلات العامة" التابعة لـ "سابتكو" توقع اتفاقية تسهيلات مع العربي الوطني بقيمة 1.1 مليار ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو اليوم عن توقيع شركتها التابعة (المواصلات العامة) اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني، وفق التالي:

- تاريخ الحصول على التمويل:    1441-12-07 الموافق 2020-07-28
- الجهة الممولة:    البنك العربي الوطني.
- قيمة التمويل:    1.1 مليار ريال سعودي .
- مدة التمويل:   تبلغ مدة التسهيلات سبع سنوات.
- الضمانات المقدمة مقابل التمويل:    سند لأمر بقيمة 100%
- الهدف من التمويل:    تعزيز التدفقات النقدية لتمويل متطلبات شركة المواصلات العامة لتنفيذ تجهيزات مشروع الملك عبدالعزيز للحافلات بمدينة الرياض.
- أطراف ذات علاقة:    لا يوجد أطراف ذات علاقة.
- معلومات اضافية:    فترة سماح لسداد مبلغ التسهيلات لمدة 18 شهراً و يتم بعد ذلك السداد بشكل ربع سنوي.

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