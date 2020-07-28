"المواصلات العامة" التابعة لـ "سابتكو" توقع اتفاقية تسهيلات مع العربي الوطني بقيمة 1.1 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو اليوم عن توقيع شركتها التابعة (المواصلات العامة) اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني، وفق التالي:

- تاريخ الحصول على التمويل: 1441-12-07 الموافق 2020-07-28

- الجهة الممولة: البنك العربي الوطني.

- قيمة التمويل: 1.1 مليار ريال سعودي .

- مدة التمويل: تبلغ مدة التسهيلات سبع سنوات.

- الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 100%

- الهدف من التمويل: تعزيز التدفقات النقدية لتمويل متطلبات شركة المواصلات العامة لتنفيذ تجهيزات مشروع الملك عبدالعزيز للحافلات بمدينة الرياض.

- أطراف ذات علاقة: لا يوجد أطراف ذات علاقة.

- معلومات اضافية: فترة سماح لسداد مبلغ التسهيلات لمدة 18 شهراً و يتم بعد ذلك السداد بشكل ربع سنوي.