مسجد البيعة .. ذكرى أول بيعة في الإسلام

"مسجد البيعة" شيده الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 144 هجري في الموضع الذي حدثت فيه أول بيعة في الإسلام وذلك تخليدا لهذه الذكرى. ويقع المسجد الذي اكتسب أهمية تاريخية كبرى على بعد 500 متر تقريبا من جمرة العقبة الكبرى. ويطل مسجد البيعة على منى من الناحية الشمالية في السفح الجنوبي لجبل " ثبير" المطل على شعب المعروفة باسم "شعب الأنصار" أو "شعب البيعة" والمسجد عبارة عن مصلى بلا سقف يحوي محرابا وملحقا معه فناء أكبر من مساحته.

وفي المسجد حجران كتب على أحدهما عبارة "أمر عبدالله - أمير المؤمنين أكرمه الله - ببنيان هذا المسجد" في إشارة إلى الخليفة العباسي وبه رواقان من الجهتين الشامية واليمانية بطول 23 ذراعا وعرض 14 ذراعا ونصف الذراع كل منهما مسقوف بـ 3 قبب على 4 عقود وبابين وطول المسجد من محرابه إلى آخر الرحبة 38 ذراعا تقريبا. ومازال المسجد يحتفظ بشيء من مساحته ونقوشه الإنشائية الأثرية إذ يوجد فيه نقش إنشائي يؤرخ لعمارته وآخر تذكاري من نفس الفترة ونقش إنشائي مؤرخ في سنة 625 هجري. والمسجد كان متواريا عن الأنظار خلف الجبل وظهر للجميع بالقرب من جسر الجمرات بعد التوسعة الجديدة وإزالة الجبل في إطار توسعة مشعر منى لطرق المشاة والحافلات ضمن مشروع منشأة الجمرات.

يذكر أن بيعة العقبة الأولى جرت في هذا الموضع من منى سنة 12 من النبوة 621 ميلادي حيث بايع 12 شخصا من قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة كما أن بيعة العقبة الثانية كانت في ذات الموضع وذلك في أثناء موسم حج سنة 13 من النبوة 622 ميلادي وحضر هذه البيعة 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة المنورة ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المدينة وقالوا : إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة وعرفت هذه البيعة أيضا ببيعة العقبة الكبرى وبنى أبو جعفر المنصور سنة 144 هجري - 761 ميلادي مسجدا في موضع البيعة كما هو مدون في اللوحة التي لا تزال مثبته في جدار المسجد للقبلة من الخارج وهو مكون من فناء مكشوف يتقدمه مظلة.