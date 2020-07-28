"ترشيد" تستكمل أعمال المرحلة الأولى لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في حائل

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة حائل، حيث كانت (ترشيد) قد بدأت أعمالها مطلع العام الحالي بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبها باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير والعالمية، حيث أتمت الشركة تركيب حوالي 88 ألف مصباح لهذه المرحلة (مدينة حائل)، الذي من المتوقع أن يحقق خفضاً بحوالي 92 مليون كيلو واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والإسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى. ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 60 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة حوالي مليون شجرة سنوياً.

الجدير بالذكر بأن (ترشيد) قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف ومحافظة جده، وقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة.