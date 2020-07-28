تعميد "أمانة للتأمين" من قبل "مجموعة سدر" لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني أنها تلقت تعميد شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 10 يوليو 2020.

وقالت الشركة بأنها تتوقع أن تزيد قيمة العقد الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أمانة للتأمين التعاوني للعام المالي 2019.