أنت هنا

أحداث في صور

امرأة سورية تخيط كمامات في مخيم للنازحين قرب إدلب شمال غربي سوري

الفرنسية

بماكينة خياطة بدائية امرأة سورية تخيط كمامات في مخيم للنازحين قرب إدلب شمال غربي سورية

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور