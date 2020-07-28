امرأة سورية تخيط كمامات في مخيم للنازحين قرب إدلب شمال غربي سوري

بماكينة خياطة بدائية امرأة سورية تخيط كمامات في مخيم للنازحين قرب إدلب شمال غربي سورية
- مصرف التسويات: كوفيد - 19 نعمة للمدفوعات الرقمية ونقمة على التمويل الشامل
- الدولار يهوى لأدنى مستوى في عامين أمام اليورو متأثرا بانتشار الفيروس
- «الصندوق العقاري» يودع 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» ليوليو
- مستوى تاريخي جديد للذهب عند 1945.3 دولار .. ارتفع 31 % منذ تفشي كورونا
- 100 ألف ريال غرامة على مصانع الأعلاف المحتوية منتجاتها على مواد محظورة
- طرح يوليو .. سياسة تسعيرية جريئة تضغط الهوامش الائتمانية للصكوك الحكومية والعائد بين 1.43 إلى 1.73 %
- ارتفاع معظم الأسواق الخليجية بقيادة «الكويتية» .. و«القطرية» تهبط بعد نتائج سلبية للشركات
- التحفيز يصعد بـ «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» .. وشركات السفر تهبط بالأسهم الأوروبية
- «نمو» تتراجع 40 نقطة بتداولات قيمتها 7 ملايين ريال
- الأسهم السعودية تسجل أعلى مستوى منذ مطلع مارس .. والسيولة عند 4.5 مليار ريال
أحداث في صور
- ما شركة خدمات التوصيل البريدية الأكثر شكوى من العملاء في السعودية؟
- النصر ومايكون على أمل «الأيام السبعة»
- اللقاح الأمريكي يجتاز المرحلة قبل الأخيرة من التجارب.. وبدء الاستخدام نهاية العام
- جامعة الملك فهد العاشرة عالميا في هندسة البترول
- طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة
- السعودية: 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2541 حالة تعافي و30 وفاة
- الذهب يسجل سعر تاريخي جديد عند 1944.6 دولار
- سجناء في السلفادور يخضعون للتدقيق وسط جائحة كورونا
- من وجهات المملكة السياحية.. جزيرة النورس
- بسبب إهماله للجائحة.. أطباء يطالبون بمحاكمة الرئيس البرازيلي أمام محكمة الجنايات الدولية
أضف تعليق