«الصحة»: عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم

أعلنت وزارة الصحة توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في موسم الحج الجاري.
وأوضحت الوزارة أن العيادة المتنقلة عبارة عن حافلة طبية متنقلة مجهزة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، وعيادات طبية متنقلة تتكون من خمس عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية منها عيادة طبيب عام للكشف الأولي على المريض، وعيادة أسنان، وعيادة للمختبر، وفيها يتم أخذ العينات وتحليلها وإظهار النتائج في وقت قياسي، وعيادة الأشعة والصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.
كما يعمل في العيادة الطبية المتنقلة فريق متكامل من ممارسين صحيين يقدمون خدماتهم الصحية والوقائية والعلاجية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سترافق العيادات المتنقلة الحجاج في رحلة الحج ابتداء من مشعر منى، مرورا بمشعر عرفات ومشعر مزدلفة، وصولا إلى الحرم المكي الشريف، ومن ثم العودة إلى مشعر منى مرة أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 268934 إصابة، بينها 43238 حالة نشطة، وتسجيل 2613 حالة تعاف إضافية.
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