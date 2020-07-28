كمبوديا في تجربة فريدة

توريث الحكم إلى الأبناء أو الزوجات في آسيا (حتى في دولها الديمقراطية) ظاهرة معروفة للجميع منذ خمسينيات القرن الـ20، خصوصا في حالات رحيل الأب أو الزوج بالاغتيال وما يفجره ذلك من مشاعر الحزن والعواطف الجياشة تجاه الأسرة السياسية المنكوبة، ولا سيما إذا كان الراحل بطلا للاستقلال أو رمزا وطنيا كبير أو صاحب إنجازات عظيمة. رأينا ذلك أولا في سريلانكا ثم في الهند وباكستان وبنجلادش والفلبين، وشاهدناه في صورة تفويز أحد أفراد السلالة بعد حين كما في إندونيسيا وبورما وسنغافورة، ووجدناه نهجا غير قابل للنقاش في حالة "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" الشيوعية.اليوم، أو قريبا جدا، سنكون أمام حالة فريدة، مكانها كمبوديا وبطلها رئيس الوزراء "هون سين" الذي يحكم البلاد، في ظل ملكية دستورية غريبة، منذ عام 1985 دون انقطاع. أما الشخص المحظوظ المرشح لخلافته فهو ابنه "هون مانيت" (43 عاما) الذي بات يكثر من الظهور رفقة والده في زيارات الأخير الخارجية، التي كان آخرها زيارته إلى بكين في شباط (فبراير) الماضي، حيث شوهد وهو يتلقى ترحيبا حارا من لدن الزعيم الصيني "شي جين بينج".والحقيقة لئن كانت مرافقة الابن لأبيه إلى اجتماعات القمم الرسمية هي نوع من الإعداد المبكر للابن لوراثة المنصب الأعلى في البلاد، فإن ترحيب الزعيم الصيني به بحرارة فسـر على أنه تزكية صينية لما سيقدم عليه الزعيم الكمبودي. وهذه التزكية مهمة إذا ما أخذنا في الحسبان أن كمبوديا هي الحليف الأبرز للصين ضمن دول الهند الصينية، وأنها صاحبة مواقف ثابتة في تأييد بكين سواء في قضية الجزر المتنازع عليها في بحر الصيني الجنوبي بين الصين وعدد من دول "آسيان" أو في قضيتي هونج كونج وإقليم تركستان الشرقية. ثم إذا ما أخذنا في الحسبان أيضا حقيقة أن واشنطن تنافس بكين على النفوذ في هذه الدولة، ما يعني أن لكلتا القوتين مصلحة في انتقال السلطة في فنوم بنه بطريقة سلسة من "هون سين"، الذي سحق كل معارضيه على فترات متقطعة وبات الآمر الناهي الأوحد، إلى ابنه.وهكذا، تحبذ الصين موضوع التوريث كي تضمن استمرارية سياسات فنوم بنه الحالية تجاهها. أما الولايات المتحدة، التي تدهورت علاقاتها مع كمبوديا منذ عام 2017 على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد حكومة فنوم بنه بسبب قمعها الحريات السياسية، فتبدو هي الأخرى غير معارضة لمسألة التوريث على أمل أن يكون الزعيم المقبل أكثر قربا منها، وهو أمل يراهن عليه الأمريكيون من منطلق أن "هون مانيت" تلقى علومه العسكرية على نفقتهم في أكاديمية ويست بوينت النخبوية، كما نال درجة الماجستير من جامعة نيويورك الأمريكية قبل حصوله على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بريستول البريطانية. أما رهانهم الآخر فمنطلقه أنه ينتمي إلى جيل الشباب، وبالتالي فإن طريقة تفكيره ونظرته إلى القضايا المحلية والخارجية لا بد أن تكون مختلفة عن جيل والده، وقد يعيد التفكير في وضع كل البيض الكمبودي في السلة الصينية.إلى الآن لم يصدر من "هون سين" أي تلميح حول موعد تخليه عن السلطة لابنه، وبالتالي فقد يستغرق ذلك زمنا طويلا، خصوصا أنه كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيحتاج إلى عشرة أعوام أخرى في زعامة الدولة والحزب الحاكم (حزب كمبوديا الشعبي)، فضلا عن وجود تصريح آخر له قال فيه إن حزبه سيظل ممسكا بالسلطة لمدة 100 عام مقبلة. لكن إعداد الابن "هون مانيت" جار على قدم وساق. ففي عام 2018 مثلا تم تعيينه عضوا ضمن أعضاء النخبة في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم، كما تمت ترقيته في العام نفسه وتنصيبه قائدا للقوات الملكية الجوية. وفي حزيران (يونيو) الماضي عهدت إليه رئاسة لجنة الشباب في الحزب الحاكم، وبالتالي صار مسؤولا عن حركة الشبيبة الكمبودية في المهجر. أما قبل ذلك فقد لوحظ تعدد زياراته إلى الخارج بصفتيه الحزبية والعسكرية، وكثرة مشاركته في الأنشطة الرياضية وفعاليات تخريج طلبة الجامعات، والظهور على صفحات الفيسبوك (يمتلك حسابا هو الأكثر متابعة بعد حساب والده)، الأمر الذي فسره المراقبون على أنه عملية تسويق ذكية متدرجة لشخصه، وتحديدا في أوساط الجيل الجديد.قد يتساءل البعض عما إذا كان الكمبوديون سيقبلون وينتخبون "هون مانيت" زعيما لهم بدلا من والده؟ وهذا التساؤل لا قيمة له لأن كمبوديا تتبع النظام البرلماني، وبالتالي فإن الشعب يصوت لمصلحة أحزاب ولا يختار شخصا معينا لقيادة البلاد. وبما أنه لا توجد في البلاد أحزاب معارضة قوية، فإن فوز "حزب كمبوديا الشعبي" الحاكم في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عام 2023 مؤكد. وعليه يجب أن يكون التساؤل هو عما إذا كان الحزب الحاكم سيقبل بالرجل زعيما له وللدولة؟هنا، ورغم الهيمنة الأخطبوطية لوالده على دهاليز الحزب، قد يواجه "هوت مانيت" شيئا من المعارضة من قبل عواجيز وجنرالات الحزب القدامى ممن حاربوا في التسعينيات ويعدون أنفسهم أحق بزعامة كمبوديا، إلا إذا استبق "هون سين" الأمور ونصب ابنه خليفة له قبل عام 2023.