«الصندوق العقاري» يودع 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» ليوليو

482 مليون ريال خصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم لشهر يوليو.

أعلن صندوق التنمية العقارية أمس، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ليوليو 2020.

وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على الصندوق، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يونيو 2017 حتى يوليو 2020، تجاوزت 22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق إيداع الدعم شهريا، يأتي تأكيدا منه على التزامه بدعم مستفيدي "القرض المدعوم"، مؤكدا أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة. وأكد بن ماضي أن الدعم غير المحدود من القيادة للمواطنين، أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المتكاملة، من جهات تمويلية ومطورين عقاريين وتمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م حتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030 تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج "رؤية 2030".

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق في المملكة، حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونيا ليتمكن المواطنون من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحا أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق. يذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ويقوم مركز العناية بالمستفيد، وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.