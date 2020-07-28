الدولار يهوى لأدنى مستوى في عامين أمام اليورو متأثرا بانتشار الفيروس

هوى الدولار إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو أمس، بسبب مخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع التزامه بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، سيؤكد مجلس الاحتياطي على الأرجح أنه سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لأعوام مقبلة عندما يختتم غدا اجتماعه الذي يستمر يومين.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.9 في المائة عند 1.1773 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2018.

وهبط مؤشر الدولار 0.92 في المائة إلى 93.490، وهو أضعف مستوى منذ حزيران (يونيو) 2018.

كما صعد الين الياباني، الذي يعد ملاذا آمنا، بفعل مخاوف من تدهور العلاقات الأمريكية - الصينية، وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أمرت واشنطن قبل أيام بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستين، ما دفع بكين إلى إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشنجدو.

وانخفض الدولار 0.88 في المائة إلى 105.14 ين، وهو الأدنى منذ 16 آذار (مارس). وصعد الجنيه الاسترليني 0.88 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2900 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 آذار (مارس).

وهبط الروبل الروسي أمس إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا أمام اليورو، بينما استقر مقابل الدولار الأمريكي مع تضرر الأسواق العالمية من استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة فيروس كورونا والتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الروبل 1.01 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 84.37 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من نيسان (أبريل). وأمام العملة الخضراء، ارتفع الروبل 0.18 في المائة إلى 71.66 للدولار.

وسعى البنك المركزي الروسي الجمعة الماضي إلى دعم اقتصاد البلاد الراكد بأن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المائة.