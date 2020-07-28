التحفيز يصعد بـ «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» .. وشركات السفر تهبط بالأسهم الأوروبية

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند الافتتاح أمس إذ تجاهل المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وراهنوا بدلا من ذلك على مزيد من التحفيز وإشارات بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإحياء الاقتصاد المحلي المتعثر.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3219.84 نقطة وربح مؤشر ناسداك المجمع 58.52 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 10421.70 نقطة. على الجانب الآخر، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 22.22 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 26447.67 نقطة.

من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس إذ تراجعت شركات السفر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع الجمعة الماضي.

وهبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.3 في المائة بينما تراجعت أسهم شركات تنظيم الرحلات السياسية "توي" و"إيزي جت" و"آي إيه جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" بين 8 و13.5 في المائة.

وقالت أكبر شركة أوروبية لتنظيم أنشطة العطلات "توي" أمس الأول إنها قررت إلغاء جميع العطلات إلى إسبانيا حتى 9 آب (أغسطس).

وانخفضت الأسهم الإسبانية بينما تراجع المؤشر القياسي لأسهم إيرلندا 1.4 في المائة بعد أن قالت "ريان إير" إنه من المستحيل أن تقول ما إذا كانت ستتحول إلى تحقيق ربح سنوي بسبب أثر جائحة كوفيد - 19.

وكان مؤشر داكس الألماني من بين الرابحين المعدودين، إذ تلقى الدعم من ارتفاع سهم مجموعة ساب للبرمجيات 2.9 في المائة بعد أن أعلنت خططا لفصل وطرح "كوالتريكس" الشركة الأمريكية المتخصصة في قياس معنويات المستهلكين عبر الإنترنت في البورصة.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية أمس إلى أقل مستوى لها خلال أسبوع ونصف الأسبوع، في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في تحول سلبي لمعنويات المستثمرين وضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.16 في المائة إلى 22715.85 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 17 تموز (يوليو).

ومع ذلك، قلصت الأسهم الخسائر في فترة ما بعد الظهر إذ تكهن التجار بأن بنك اليابان المركزي سيشتري وثائق بصناديق المؤشرات المتداولة بعد جلسة صباحية ضعيفة.

وواصلت معنويات السوق تأثرها بمزيد من التدهور في العلاقات الصينية - الأمريكية بعد تبادل البلدين إغلاق القنصليات.

وعززت الخلفية المتوترة الين كملاذ آمن إذ ارتفعت العملة إلى 105.38 ين للدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ 16 آذار (مارس).

وانخفضت أسهم شركات التصدير "ميتسوبيشي موتورز" 3.24 في المائة و"توشيبا" 2.16 في المائة و"هوندا موتور" 0.54 في المائة.

وربحت الأسهم المرتبطة بالدفاع بسبب التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع سهم شركة صناعة الألغام "إيشيكاوا سيساكوشو" بنحو 6.23 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة هوسويا بيرو للهندسة بنحو 7.57 في المائة.

وكانت أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر من نصيب سهم "نيكون" الذي تراجع 7.15 في المائة بعد انخفاض أسهم "إنتل كورب" التي أشارت إلى أنها قد تتوقف عن تصنيع مكونات الرقائق الخاصة بها.

وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر التي مني بها في التعاملات المبكرة وأغلق مرتفعا 0.24 في المائة إلى 1576.69 نقطة.