"الترفيه" توقع مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لدعم الشركات العاملة في القطاع

وقعت الهيئة العامة للترفية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصاً بعد تضرر بعضها جراء جائحة كورونا، التي أثرت اقتصادياً في جميع دول العالم.

وتهدف مذكرة التفاهم مع البنك، التي جرت بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل اسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل اسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.

ويمكن للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي من خلال تقديم الطلبات عبر البريد الالكتروني [email protected] مصحوباً بمعلومات عن اسم المنشأة ونشاطها وحجم إيراداتها والمنطقة واسم ورقم مسؤول التواصل من الشركة. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة. https://www.gea.gov.sa/ar/financing-solutions/.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.