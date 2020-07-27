أمريكا: طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية تقفز 3.3 % في يونيو

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، لكن المكاسب لم تكن كافية لتفادي نزول تاريخي في استثمارات الشركات والاقتصاد في الربع الثاني من العام في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، قفزت 3.3 بالمئة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.6 بالمئة في مايو.

كان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 2.3 بالمئة في يونيو.

