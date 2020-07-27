إصابة مستشار ترمب بفيروس كورونا

قالت مراسلة لدى بلومبرج اليوم نقلا عن مصادر لم تسمها إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب (رويترز) كتبت المراسلة جنيفر جيكوبس على تويتر أن أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.