نيوم تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن "الإدراكية" الأكثر تطورا في العالم

بدأت شركة نيوم في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن "الإدراكية" الأكثر تطورا في العالم من خلال الاتفاق مع مجموعة stc الوطنية في خطوة تهدف من خلالها "نيوم" لتكون الوجهة الرائدة عالميا لجذب أفضل العقول والاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن المدن الإدراكية هي الجيل القادم من المدن الذكية والمعززة لمجتمعاتٍ تقنية ومستدامة رقميا وتتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال حيث ستوفر مجموعة stc تقنية اتصالات الجيل الخامس في "نيوم" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية لتعزيز التقنيات والحلول الذكية المتقدمة التي سيتم تطبيقها في محيط المنطقة.وقالت نيوم : إنها بموجب الاتفاقية التي تمتد لمدة عام ستعمل بالتعاون مع stc على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس في محيطها إضافة إلى إنشاء مركز للابتكار لتقنيات الجيل الخامس.

وتعليقا على بدء المرحلة الأولى من تطوير المدن الإدراكية وحول هذه الشراكة أكد المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن نيوم تفتخر بريادتها لتطوير مدنها كي تكون المدن الإدراكية الأكثر تقدما واستدامة في العالم ترسيخا لالتزامها بانطلاقةٍ واثقة لتقدم البشرية كما تعتز نيوم بتعاقدها مع شريك وطني مثل stc لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع الحالمة لتطوير هذه المدن الإدراكية التي من شأنها ترسيخ مكانة نيوم كوجهة عالمية رائدة رقميا وحاضنة للتقنية. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساعد على تحقيق أهداف المملكة لخلق اقتصاد رقمي متين يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

من جهته قال المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc : إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة كما أن مشروع "نيوم" يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة. وأضاف : إن المجموعة فخورة بأن تنال الثقة في إنشاء شبكة لاسلكية تعتمد على تقنيات الجيل الخامس وبناء مركز للابتكار في مدينة المستقبل الجديد "نيوم" التي ستكون نموذجا متكاملا للاستدامة والابتكار والتطور والازدهار وموطنا ووجهة لأصحاب الأحلام الكبيرة. مبينا أن هذه الاتفاقية في إطار ماتسعى إليه المجموعة كممكّن رقمي لتطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات التي ستثري تجربة المجتمعات وتعزز الابتكار الذي بدوره سيسهم في تحسين تجربة العميل والمضي بالتحول الرقمي قدما.

يذكر أن شبكة الجيل الخامس تأتي بسرعة اتصالية أقوى وأوقات استجابة وفعالية أكبر بالمقارنة مع الأجيال السابقة من تقنيات الاتصال اللاسلكي تصل إلى 10 أضعاف سرعة شبكة الجيل الرابع الأمر الذي يجعل هذه المميزات عاملا أساسيا لتوسيع القدرة الاتصالية للبنية التحتية مما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية لهذه المدن حيث تتيح شبكة الجيل الخامس مراقبة جميع العناصر المعقدة والبسيطة على الشبكة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمدن بالتعلم والتوقع واتخاذ أنسب القرارات بسرعة فائقة وتعد شبكة 5G من أهم الركائز الأساسية لإنترنت الأشياء اليوم التي ستتميز بها المدن الإدراكية وذات القدرة الفائقة على تحليل البيانات وإطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتطوير المنازل الذكية والمركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين السكان والبنية التحتية الرقمية علاوة على دعمها لنظم السلامة العامة والخدمات الأمنية في نيوم.