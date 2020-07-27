"ريدان": أعمالنا تأثرت باجراءات مكافحة كورونا ويستمر الأثر حتى نهاية 2020

أعلنت شركة ريدان الغذائية اليوم بأن مبيعاتها قد تأثرت نتيجة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتي بدورها انعكست على أداء الشركة ونتائج عملياتها والمتوقع استمرار هذا الأثر حتى نهاية 2020م. وعلى الرغم من صعوبة تحديد حالياً الأثر المالي لهذه الإجراءات على أعمال الشركة، فإن إدارة الشركة ستواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وقالت الشركة إنها قامت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل حماية السلامة العامة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت لفروع الشركة. ومع ذلك، تود أن تؤكد على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لكافة العملاء عن طريق خدمات التوصيل من خلال فروعها التي تعمل لضمان استمرارية أعمالها واستئناف العمل المباشر تدريجياً حسب خطة موضوعة من قبل إدارة الشركة.

