"أيان للإستثمار": إلغاء سجلات وتراخيص "السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة"

أعلنت شركة أيان للإستثمار اليوم الانتهاء من الغاء جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالشركة السعودية اليابانية لصناعة الاقمشة (شركة تابعة) وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والجدير بالذكر بأنه سوف يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث لعام 2020م .

وسوف ينعكس الأثر الايجابى في القوائم المالية للربع الثالث لعام 2020 م و يقدر الربح من عمليات غير مستمرة بنحو ثلاثة ملايين ريال نتيجة تصفية الشركة .