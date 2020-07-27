"السعودي الألماني" يربح 16.35 مليون ريال خلال الربع الثاني بارتفاع 33%

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 16.35 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح 12.28 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 33.1% .

وقالت الشركة في بيان: "حدثت زيادة في الإيرادات نتيجة الزيادة في حركة مرضى القسم الداخلي في حين انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية خلال جائحة كوفيد 19، وانخفاض تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال والاختلاف في مزيج حالات المرضى".

كما أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بأن السيد علي عبد الرحمن عبد الله القويز عضو مجلس الإدارة (مستقل) قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 25/11/1441 الموافق 16/07/2020.وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 06/12/1441 الموافق 27/07/2020 وتعتبر سارية من تاريخ 7/12/1441 الموافق 28/07/2020 كما أن بداية عضويته كانت بتاريخ 17/09/2017.

كما تعلن الشركة أنه بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/07/2020 صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6/12/1441 الموافق 27/07/2020 بتعيين الأستاذ/ محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق عضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من 07/12/1441 الموافق 28/07/2020 حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 16/09/2020 كما أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.