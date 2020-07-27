الذهب يسجل سعر تاريخي جديد عند 1944.6 دولار

سجلت أونصة الذهب اليوم سعر تاريخي جديد عند مستوى 1944.6 دولار كأعلى سعر خلال الجلسة، بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد وأثاره على الاقتصاد العالمي.



وزاد الطلب بشكل كبير على المعدن الأصفر كملاذ أمن في ظل حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي بعد "كورونا".



ويتداول الذهب حاليا عند مستوى 1933.4 دولار للأونصة وهو أيضا سعر تاريخي مقارنة بأعلى سعر مسجل في سبتمبر 2011.



كان أعلى سعر تاريخي في السابق عند 1925 دولار للأونصة في سبتمبر 2011.