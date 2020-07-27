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أخبار الشركات- محلية

"تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم مع "سدافكو" لبيع كامل حصتها في "افاق الغذاء"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمه مع الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية "سدافكو" مساء يوم 26 /07 /2020م الموافق 5 /12 /1441هـ بخصوص رغبة شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيع كامل الحصص المملوكة لها في شركة افاق الغذاء المحدودة بما لها وما عليها من التزامات – سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06 /06 /1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474) حصة بشركة آفاق الغذاء المحدودة وبنسبة 50%.

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