أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمه مع الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية "سدافكو" مساء يوم 26 /07 /2020م الموافق 5 /12 /1441هـ بخصوص رغبة شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيع كامل الحصص المملوكة لها في شركة افاق الغذاء المحدودة بما لها وما عليها من التزامات – سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06 /06 /1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474) حصة بشركة آفاق الغذاء المحدودة وبنسبة 50%.
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- "تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم مع "سدافكو" لبيع كامل حصتها في "افاق الغذاء"
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